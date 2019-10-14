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تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم إرهابى 15 يوماً

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:33 م
تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم إرهابى 15 يوماً حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس "أحمد. ر" 15 يومًا احتياطياً، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة".

 

يواجه المتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

 

وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير.

 

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

 

وأضاف البيان ، أن قيادات التنظيم اضطلعت فى سبيل تحقيق ذلك بتشكيل كيان عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان الإرهابى ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة" وقاموا بعقد عدة إجتماعات خارج البلاد وعبر شبكة المعلومات الدولية للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الإقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالداخل .


تجديد حبس

اللهم ثورة

تنظيم اللهم ثورة

أمن الدولة

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