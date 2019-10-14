تجارب طوارئ بمحطة مترو هليوبوليس الأربعاء والخميس استعدادا لفتحها للجمهور

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، إجراء تجربة سحب دخان بمحطة هليوبولس الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء والخميس 16 و 17 أكتوبر 2019 فى إطار الاختبارات التشغيلية للمحطة قبل بدأ تشغيلها.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بالمواطنين عدم القلق أو الخوف فى حالة ظهور دخان أو رائحة حريق فى محيط محطة هليوبوليس.

يذكر أن الهيئة القومية للأنفاق تخطط لإنهاء تنفيذ 3 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو قبل نهاية العام الجارى، تشمل محطة هليوبوليس بجانب محطتى والنزهة 1 وهشام بركات المدرجين بالمرحلة الرابعة بالخط الثالث للمترو نهاية ديسمبر المقبل، حيث تم وضع برنامج مضغوط لإنهاء تنفيذ هذه المحطات وتعويض التأخيرات الناتجة تأخر استلام مواقعها واستخراج تصاريح تحويلات المرافق المتعارضها مع مواقعها وبعض العراقيل التى أثرت فى معدلات التنفيذ.