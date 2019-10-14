تأجيل محاكمة المتهم بالشروع فى قتل قاضى بالتجمع لـ18 نوفمبر لسماع الشهود

كتب عبد الله محمود

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم بالشروع فى قتل قاضى بمحكمة الأسرة بالتجمع الخامس، عقب إطلاق النار عليه لـ 18 نوفمبر لسماع الشهود .

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة أن السلاح المستخدم فى إطلاق الرصاص على القاضى يخص ضابط شرطة، وأن منفذ الجريمة شقيق الضابط، وحصل على السلاح دون معرفة شقيقه.

وأفادت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار محمد سلامة، أن الشرطة ألقت القبض على المتهم، ونسبت إليه تهمة الشروع فى قتل القاضى، فظل يهذى بكلمات غير مفهومة، لم يعرف منها سبب الجريمة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات.