سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:36 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بيطرى الوادى الجديد يحصرخسائر حريق حظائر الراشدة و" التضامن" يبحث تعويض أصحابها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:09 م
بيطرى الوادى الجديد يحصرخسائر حريق حظائر الراشدة و" التضامن" يبحث تعويض أصحابها حريق قرية الراشدة بالوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، جرى تشكيل لجنة معاينة لموقع حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة - والذى نشب يوم السبت الماضى - لحصر الخسائر من الماشية والتخلص الآمن منها.

وأوضح عوض أن نتائج المعاينة أكدت نفوق 14 رأس ماشية، ويجرى حاليا التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لصرف تعويضات مالية لأصحابها بناء على توجيهات المحافظ، الذى وجه أيضا بإعداد تقرير عن أسباب الحرائق وآليات تلافى حدوثها مستقبلاً.

وأضاف عوض، أنه أشرف على أعمال اللجنة مدير إدارة الداخلة البيطرية الدكتور عمر محمود عبدالغنى وفريق المعاينة، وبمعاينة المكان تبين من المعاينة تفحم ثمانية عجول بقرى وثلاثة أبقار وثلاثة عجلات بقرى لأصحابها وهم "يوسف حجاب مبارز و فتحى يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ومحمود يوسف حجاب".

وكان قد شب حريق يوم السبت الماضى بحظائر ماشية تقع بمنطقة زراعات نخيل بقرية الراشدة، مما اسفر عن تفحم عدد من أشجار الفاكهة والنخيل ونفوق رءوس الماشية المملوكة لمزارعين بالمنطقك دون وقوع ابه إصابات بشرية .

 

 

 


الوادى الجديد

قريه الراشدة بالداخله

حريق حظائر بالداخله

بيطرى الوادى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة