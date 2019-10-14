بيطرى الوادى الجديد يحصرخسائر حريق حظائر الراشدة و" التضامن" يبحث تعويض أصحابها

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلن الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، أنه بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، جرى تشكيل لجنة معاينة لموقع حريق قرية الراشدة بمركز الداخلة - والذى نشب يوم السبت الماضى - لحصر الخسائر من الماشية والتخلص الآمن منها.

وأوضح عوض أن نتائج المعاينة أكدت نفوق 14 رأس ماشية، ويجرى حاليا التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى لصرف تعويضات مالية لأصحابها بناء على توجيهات المحافظ، الذى وجه أيضا بإعداد تقرير عن أسباب الحرائق وآليات تلافى حدوثها مستقبلاً.

وأضاف عوض، أنه أشرف على أعمال اللجنة مدير إدارة الداخلة البيطرية الدكتور عمر محمود عبدالغنى وفريق المعاينة، وبمعاينة المكان تبين من المعاينة تفحم ثمانية عجول بقرى وثلاثة أبقار وثلاثة عجلات بقرى لأصحابها وهم "يوسف حجاب مبارز و فتحى يوسف حجاب وعلى يوسف حجاب ومحمود يوسف حجاب".

وكان قد شب حريق يوم السبت الماضى بحظائر ماشية تقع بمنطقة زراعات نخيل بقرية الراشدة، مما اسفر عن تفحم عدد من أشجار الفاكهة والنخيل ونفوق رءوس الماشية المملوكة لمزارعين بالمنطقك دون وقوع ابه إصابات بشرية .