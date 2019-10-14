بوريس جونسون يرتدى حذاء تريزا ماى فى كاريكاتير "التايمز"

كتبت ريم عبد الحميد

سخرت صحيفة "التايمز" البريطانية من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون بشـن خطته لبريكست، وأشارت إلى انه يسير إلى حد كبير فى نفس الطريق الذى سارت إليه رئيسة الوزراء السابقة تريزا ماى، والتى استقالت من منصبها فى يوليو الماضى بعد فشلها فى التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وصور كاريكاتير الصحيفة جونسون يقوم بتجربة حذاء نسائى من صندوق بحمل اسم "تريزا ماى"، مصحوبة بتعليق من جانبه إن الفارق هو أنه يجعل الحذاء يبدو جيدا.

وكان جونسون قد عرض خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى على البرلمان مطلع الشهر قبل أن يجرى مباحثات مكثفة مع الأوروبيين لم تنجح حتى الآن فى التوصل إلى اتفاق. وكان رئيس الوزراء البريطانى من مؤيدى الخروج بدون اتفاق، وحاول التغلب على عقبة البرلمان باستصدار قرار من الملكة بتعليقه لخمسة أسابيع الشهر الماضى قبل أن يحكم القضاء بعدم قانونية هذا الأمر.

ومن المتوقع أن يقدم جونسون لوزراء حكومته عرضا موجزا بشأن التقدم التى حدث مؤخرا م نأجل التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبى. ومن المقرر أن يجتمع قادة الاتحاد فى بروكسل يومى الخميس والجمعة المقبلين لعقد قمة قبل اقتراب الموعد النهائى المحدد لخروج بريطانيا والمقرر فى 31 أكتوبر المقبل.