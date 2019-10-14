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بعد إصابة مصرية فى "الباراسيل".. السياحة تعاقب مركز غوص بالإيقاف ثلاثة أشهر

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:10 م
بعد إصابة مصرية فى "الباراسيل".. السياحة تعاقب مركز غوص بالإيقاف ثلاثة أشهر نشاط الباراسيلينج
كتبت آمال رسلان

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أصدرت وزارة السياحة بإصدار قرار رقم (455) لسنة 2019، بمعاقبة مركز للأنشطة البحرية فى شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بالغلق لمدة ثلاثة أشهر لمخالفة شروط الترخيص ومعايير السلامة والتشغيل الآمن.

وقالت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أن القرار جاء بعد تعرض زائرة مصرية للإصابة أثناء مُمارسة نشاط "الباراسيل" فى يوليو الماضى فى مدينة شرم الشيخ، لذا تم معاقبة مركز الغوص بالإيقاف ثلاثة أشهر وحذر التعامل معه خلال فترة الوقف الإدارى، وأى تعامل مع كيانات غير قانونية هو عمل يخالف القرار الوزاري رقم 444 لسنة 2011، وسوف يتم توقيع العقوبات المُقررة على المخالفين.

 

 


سياحة الغوص

وزارة السياحة

جنوب سيناء

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