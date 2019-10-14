الرئيسية أخبار عاجلة بريطانيا تقرر إعادة النظر فى كل رخص صادرات الأسلحة إلى تركيا الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:50 م القصف التركى على سوريا كتب أحمد عرفة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكدت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل منذ قليل، أن بريطانيا قررت إعادة النظر في كل رخص صادرات الأسلحة إلى تركيا. بريطانيا سوريا اردوغان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة كيف أصبح أردوغان بين مطرقة ترامب وسندان الحرب؟.. الرئيس الأمريكى يلوح بعصا العقوبات بالظهور مع قس سبق اعتقاله فى تركيا.. والديكتاتور يخسر كل حلفائه بعد استعدائه حلفاء الناتو ودعمه لـ"داعش" الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:00 م فيديو.. "وحشية قوات أردوغان وإرهابها للسوريين".. الفصائل الموالية لأنقرة لم تكتفى بقتل "هفرين خلف" وشوهت جثمانها.. ووالدتها: لم يبق من "حنكها" سوى جزء صغير.. وسياسى كردى يبكى على الهواء تأثرًا باغتيال الناشطة الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:34 م أردوغان يطوع إعلامه وشيوخه لتبرير العدوان على سوريا.. الأبواق المؤيدة للنظام التركى تدافع عن الغزو..وداعية تركى : الله سيرسل الملائكة لتحارب معنا..والمعارضة تكشف الأسباب الحقيقية للحملة العسكرية الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:21 م ليندسى جراهام: عقوبات صارمة على أردوغان شبيهة بإيران بعد العدوان التركى على سوريا الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:56 م شاهد.. نائبة تركية معارضة تتهم أردوغان بقتل الأبرياء فى سوريا وتشتبك مع الشرطة الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:21 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع تفاصيل خناقة "عمر أفندى" والحكومة أمام القضاء.. مالك الشركة يطالب بوقف إجراءات الحجز التنفيذى وبراءة ذمته من الدين.. والمحكمة الاقتصادية تستجوب وزير العدل والمستثمر السعودى منتصف نوفمبر المقبل للفصل بالقضية استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة صور.. "اليوم السابع" يكرم هند صبرى على نجاح "الممر" و"الفيل الأزرق 2" حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72% 4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019 السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة المزيد من Trending Plus
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