بروتوكول بين "تنمية المشروعات" و"الإحصاء" لتبويب قاعدة بيانات مشروعات الجهاز

كتب إسلام سعيد

شهدت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، حيث قام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس طارق شاش رئيس القطاع المركزى للتخطيط والتعاون الدولى بجهاز تنمية المشروعات وغادة مصطفى عبد الله رئيس قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت نيفين جامع، إن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون بين الطرفين واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى كل منهما في توفير المناخ الملائم لنمو قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإنشاء قاعدة بيانات تغطى هذه المشروعات اعتمادا على التعريف الموحد للدولة ووضع معايير لتصنيف المشروعات وفقا لحجم الأعمال ورأس المال وعدد العمال.

وأضافت أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء سيقوم بتقديم المساعدة الفنية لجهاز تنمية المشروعات في تنفيذ كافة المسوح الميدانية، وإعادة تبويب قاعدة بيانات كافة المشروعات المتاحة لدى الجهاز الأمر الذى من شأنه قيام الجهاز بتطوير خدماته وزيادة قدرته على تلبية احتياجات أصحاب المشروعات بكافة المحافظات.

وأكد اللواء خيرت بركات على أن من أهداف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء استكمال منظومة العمل الإحصائي الموحد وتوحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الاحصائية وتطوير نظم المعلومات الشامل مما يساعد في أعمال التخطيط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرارات في كافة المجالات التنموية.

وأضاف أن هذا التعاون مع جهاز تنمية المشروعات سيسهم في توفير فرص أفضل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال الأمر الذى سيعمل على زيادة الانتاج المحلى ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية لهذا القطاع مما يؤدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتقليص معدلات البطالة.