بايدن : "إذا توليت الرئاسة سأحظر على عائلتى تولى مناصب بشركات أجنبية"

أ ش أ

قال جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق : "إنه إذا ما تم انتخابه رئيسا للولايات المتحدة فسوف يحظر على أفراد عائلته والمحيطين به تولي مناصب في شركات أجنبية ، وهو ما يشمل المئات ممن عملوا معه على مدى 44 سنة".

وأضاف بايدن (76 سنة) والمتنافس الديمقراطي الأوفر حظا في سباق انتخابات الرئاسة 2020 ، في لقاء انتخابي بولاية (آيوا) الأمريكية "إن هذا كان فترة سابقة وانتهت".

ويأتي هذا بعد أن تعرض بايدن ، الذي كان عضوا بمجلس الشيوخ الأمريكي لمدة 36 عاما عن ولاية ديلاوير الأمريكية ، لسيل من الانتقادات من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب تولي هانتر نجل بايدن منصبا في مجلس إدارة شركة أوكرانية للغاز الطبيعي.

وأشارت مصادر إلى أن هانتر كان يتقاضى عن منصبه هذا 50 ألف دولار شهريا بدءا من عام 2014 ، في نفس الوقت الذي كان لعب فيه والده بايدن والذي كان يشغل منصب نائب رئيس الدولة آنذاك دورا بارزا في تشكيل سياسة إدارة الرئيس الأمريكي السابق حيال أوكرانيا.

ويعتبر هانتر بايدن ، 49 سنة ، هدفا لانتقادات ترامب بصفة مستمرة سواء على منصة تويتر أو خلال لقاءاته الانتخابية أو ما عدا ذلك من الفعاليات التي يشارك فيها ، حيث يتهم ترامب كلا من بايدن ونجله بالفساد.

وكان ترامب قد طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي ، في مكالمة هاتفية مثيرة للجدل ، إجراء تحقيق بشأن أعمال هانتر بايدن في أوكرانيا وقد تسببت تلك المكالمة في بدء خصوم ترامب من الديمقراطيين بالكونجرس إجراء تحقيق لتوجيه اللوم للرئيس الأمريكي بغرض عزله من منصبه.