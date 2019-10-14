انفوجراف بالأرقام.. تعرف على نسب المشاركة فى انتخابات إعادة الرئاسة التونسية

كتب محمد تهامى زكى

أقيمت على مدار الثلاث أيام الماضية، انتخابات إعادة الرئاسة التونسية بالداخل والخارج لانتخاب رئيسًا جديدًا للبلاد، التى فاز بها المرشح قيس سعيد.

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، أرقام ونسب مشاركة الناخبين سواء فى الداخل أو الخارج، وجاءت نسبة الإقبال على المستوى الوطنى 57.8%.



نسبة الإقبال العامة

وفيما يلى نسب المشاركة باللجان الفرعية كالتالى:



أريانة



القصرين



القيروان



الكاف



المنستير



المهدية



بن عروس



بنزرت



تطاوين



توزر



تونس 1



تونس 2



جندوبة



زغوان



سليانة



سوسة



سيدى بوزيد



صفاقس 1



صفاقس 2



قابس



قبلى



قفصة



مدنين



منوبة



نابل 1