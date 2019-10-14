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انفوجراف بالأرقام.. تعرف على نسب المشاركة فى انتخابات إعادة الرئاسة التونسية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:30 ص
انفوجراف بالأرقام.. تعرف على نسب المشاركة فى انتخابات إعادة الرئاسة التونسية نسبة المشاركة فى انتخابات الرئاسة التونسية
كتب محمد تهامى زكى

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أقيمت على مدار الثلاث أيام الماضية، انتخابات إعادة الرئاسة التونسية بالداخل والخارج لانتخاب رئيسًا جديدًا للبلاد، التى فاز بها المرشح قيس سعيد.

 

ونشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، عبر حسابها الرسمى على فيسبوك، أرقام ونسب مشاركة الناخبين سواء فى الداخل أو الخارج، وجاءت نسبة الإقبال على المستوى الوطنى 57.8%.

نسبة الإقبال العامة
نسبة الإقبال العامة

 

وفيما يلى نسب المشاركة باللجان الفرعية كالتالى:                   

أريانة
أريانة

 

القصرين
القصرين

 

القيروان
القيروان

 

الكاف
الكاف

 

المنستير
المنستير

 

المهدية
المهدية

 

بن عروس
بن عروس

 

بنزرت
بنزرت

 

تطاوين
تطاوين

 

توزر
توزر

 

تونس 1
تونس 1

 

تونس 2
تونس 2

 

جندوبة
جندوبة

 

زغوان
زغوان

 

سليانة
سليانة

 

سوسة
سوسة

 

سيدى بوزيد
سيدى بوزيد

 

صفاقس 1
صفاقس 1

 

صفاقس 2
صفاقس 2

 

قابس
قابس

 

قبلى
قبلى

 

قفصة
قفصة

 

مدنين
مدنين

 

منوبة
منوبة

 

نابل 1
نابل 1

 

نابل 2
نابل 2

 

 


تونس

انتحابات تونس

الانتخابات الرئاسية التونسية

انتخابات رئاسة تونس

قيس سعيد

نبيل القروى

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