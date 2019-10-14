سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. نافذة على تراث السريان فى مكتبة الإسكندرية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:00 ص
اليوم.. نافذة على تراث السريان فى مكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يُنظِّم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "من صور الاتصال العربى السريانى”، وذللك اليوم الاثنين، فى تمام الحادية عشرة صباحًا، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

تأتى الندوة فى إطار سلسلة من الندوات العلمية التى ينظمها مركز المخطوطات؛ ويُلقى فيها مجموعة من المتخصصين فى اللغة والتاريخ السريانى عدة ورقات بحثية تتناول التراث السريانى والهوية السريانية وعلاقتهما بالهوية العربية، وسياق نقل العلوم وإصلاح الترجمات السريانية، ومدى تأثير الفكر الإسلامى فى التشريعات السريانية، بالإضافة إلى ورقات أخرى تلقى الضوء على صناعة المعجم بين السريان والعرب، والامتداد الحضارى والتواصل اللغوى بين السريان والعرب.

من جهة أخرى أعلنت مكتبة الإسكندرية للعام الثانى على التوالى عن جائزة عبد الرحمن الأبنودى لشعر العامية والدراسات النقدية، وهذا لما للشاعر المصرى الكبير من إسهام فى مختلف جوانب الإبداع من شعر، ونقد، وجمع للتراث، وحوار درامى مميز، وأغان تغنى بها أشهر مطربى الوطن العربى. وتحظى الجائزة بدعم من رجل الأعمال الدكتور حسن راتب.

وتنقسم الجائزة إلى فرعين؛ الأول: جائزة شعر العامية، ويجب أن يكون الديوان المتقدم للجائزة مطبوعًا وبالعامية المصرية، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت بداية من عام 2018 وحتى الموعد النهائى للتقديم، وألا يقل عمر الشاعر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا فى 31 يناير 2020. ويجب أيضًا ألا يكون قد سبق للشاعر الفوز بالمركز الأول فى جائزة الأبنودى أو أى جائزة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات سابقة، وأن يتقدم بديوان واحد فقط له، ويُرفِق مع الديوان تعريفًا به، ووسائل التواصل معه.

ويخصص الفرع الثانى للدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية فى شعر عبد الرحمن الأبنودى، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا تقل عن 20 ألف كلمة ولا تزيد عن 40 ألف كلمة. ويجب أن يُرفق المتقدم إقرارًا بأنه صاحب الدراسة وأن جائزة الأبنودى لا دخل لها بأى نزاعات حولها، هذا وتسلَّم الدراسة النقدية فى نسختين إحداهما ورقية والأخرى على CD، ولا يوجد شرط للسن فى هذا الفرع. ويُرفق مع الدراسة أيضًا تعريفًا بالباحث، ووسائل التواصل معه.

وتتلقى مكتبة الإسكندرية خمس نسخ من الديوان فى مجال الشعر، ونسخة ورقية واحدة فى مجال الدراسات النقدية، وذلك فى ببيت السنارى بحى السيدة زينب بالقاهرة بدءًا من 15 أكتوبر 2019 وحتى 31 يناير 2020.

وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين فى ذكرى ميلاد الأبنودى يوم 11 أبريل 2020. وتُسلَّم الجوائز فى احتفال كبير فى ذكرى وفاة الأبنودى يوم 21 إبريل 2020، ويحصل الفائز الأول فى كلا الفرعين على مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصرى، ويحصل الفائز الثانى على مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى.


مكتبة الاسكندرية

الاسكندرية

جائزة الابنودى

تراث السريان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

فرنسا تبحث عن رد الاعتبار ضد تركيا فى تصفيات يورو 2020

فرنسا تبحث عن رد الاعتبار ضد تركيا فى تصفيات يورو 2020

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

إنشاء ميناء فضاء فى اسكتلندا قريبًا.. تعرف على مهماته الفضائية المقبلة

إنجلترا تسعى لاستعادة التوازن ضد بلغاريا فى تصفيات اليورو

إنجلترا تسعى لاستعادة التوازن ضد بلغاريا فى تصفيات اليورو

90 يوما للبت فى طلبات التظلم بشأن التصالح فى مخالفات البناء.. اقرأ التفاصيل

90 يوما للبت فى طلبات التظلم بشأن التصالح فى مخالفات البناء.. اقرأ التفاصيل

4 نباتات طبية لتخفيف عسر الهضم.. أهمها القرفة

4 نباتات طبية لتخفيف عسر الهضم.. أهمها القرفة

"قطريليكس" تكشف الأسباب التى دعت قطر لدعم العدوان التركى على سوريا

"قطريليكس" تكشف الأسباب التى دعت قطر لدعم العدوان التركى على سوريا

طرح لحوم سودانية طازجة بـ85 جنيها للكيلو فى مجمعات الوجه القبلى

طرح لحوم سودانية طازجة بـ85 جنيها للكيلو فى مجمعات الوجه القبلى

فيديو.. ولى العهد الأردنى يوقف موكبه لإنقاذ ضحايا حادث سير

فيديو.. ولى العهد الأردنى يوقف موكبه لإنقاذ ضحايا حادث سير

تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات بعد الحكم بإعدام 6 متهمين

تعرف على أبرز محطات قضية الهجوم على فندق الأهرامات بعد الحكم بإعدام 6 متهمين

تركى آل الشيخ يسحب قضاياه ضد من أساء إليه على مواقع التواصل: "عفا الله عما سلف"

تركى آل الشيخ يسحب قضاياه ضد من أساء إليه على مواقع التواصل: "عفا الله عما سلف"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة