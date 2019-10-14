اليوم.. نافذة على تراث السريان فى مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

يُنظِّم مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية ندوة بعنوان "من صور الاتصال العربى السريانى”، وذللك اليوم الاثنين، فى تمام الحادية عشرة صباحًا، بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.

تأتى الندوة فى إطار سلسلة من الندوات العلمية التى ينظمها مركز المخطوطات؛ ويُلقى فيها مجموعة من المتخصصين فى اللغة والتاريخ السريانى عدة ورقات بحثية تتناول التراث السريانى والهوية السريانية وعلاقتهما بالهوية العربية، وسياق نقل العلوم وإصلاح الترجمات السريانية، ومدى تأثير الفكر الإسلامى فى التشريعات السريانية، بالإضافة إلى ورقات أخرى تلقى الضوء على صناعة المعجم بين السريان والعرب، والامتداد الحضارى والتواصل اللغوى بين السريان والعرب.

من جهة أخرى أعلنت مكتبة الإسكندرية للعام الثانى على التوالى عن جائزة عبد الرحمن الأبنودى لشعر العامية والدراسات النقدية، وهذا لما للشاعر المصرى الكبير من إسهام فى مختلف جوانب الإبداع من شعر، ونقد، وجمع للتراث، وحوار درامى مميز، وأغان تغنى بها أشهر مطربى الوطن العربى. وتحظى الجائزة بدعم من رجل الأعمال الدكتور حسن راتب.

وتنقسم الجائزة إلى فرعين؛ الأول: جائزة شعر العامية، ويجب أن يكون الديوان المتقدم للجائزة مطبوعًا وبالعامية المصرية، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت بداية من عام 2018 وحتى الموعد النهائى للتقديم، وألا يقل عمر الشاعر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا فى 31 يناير 2020. ويجب أيضًا ألا يكون قد سبق للشاعر الفوز بالمركز الأول فى جائزة الأبنودى أو أى جائزة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات سابقة، وأن يتقدم بديوان واحد فقط له، ويُرفِق مع الديوان تعريفًا به، ووسائل التواصل معه.

ويخصص الفرع الثانى للدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية فى شعر عبد الرحمن الأبنودى، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا تقل عن 20 ألف كلمة ولا تزيد عن 40 ألف كلمة. ويجب أن يُرفق المتقدم إقرارًا بأنه صاحب الدراسة وأن جائزة الأبنودى لا دخل لها بأى نزاعات حولها، هذا وتسلَّم الدراسة النقدية فى نسختين إحداهما ورقية والأخرى على CD، ولا يوجد شرط للسن فى هذا الفرع. ويُرفق مع الدراسة أيضًا تعريفًا بالباحث، ووسائل التواصل معه.

وتتلقى مكتبة الإسكندرية خمس نسخ من الديوان فى مجال الشعر، ونسخة ورقية واحدة فى مجال الدراسات النقدية، وذلك فى ببيت السنارى بحى السيدة زينب بالقاهرة بدءًا من 15 أكتوبر 2019 وحتى 31 يناير 2020.

وسيتم الإعلان عن القائمة القصيرة للفائزين فى ذكرى ميلاد الأبنودى يوم 11 أبريل 2020. وتُسلَّم الجوائز فى احتفال كبير فى ذكرى وفاة الأبنودى يوم 21 إبريل 2020، ويحصل الفائز الأول فى كلا الفرعين على مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصرى، ويحصل الفائز الثانى على مبلغ عشرين ألف جنيه مصرى.