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اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:13 ص
اليوم.. متحف القوات الجوية يفتح أبوابه للمواطنين "مجانا" فى عيد نسور الجو متحف القوات الجوية
كتب زكى القاضى

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تحتفل القوات الجوية بعيدها القومى اليوم الإثنين، والذى يوافق ذكرى معركة المنصورة 14 أكتوبر 1973، وهى المعركة التى تعد من أطول المعارك الجوية على مستوى العالم، واستمرت لما يقرب من 53 دقيقة.

وفى هذه المناسبة، يفتح متحف القوات الجوية المصرية، مجانا للمواطنين، من الساعة 9 ص حتى 3 عصرا، وتشهد الاحتفالية عروض للموسيقى العسكرية، وعرض خارجي للطائرات وعرض متحفي داخلي للطائرات، بالإضافة لزيارة المكتبة، وزيارة غرفة عمليات القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة، وعروض سينما 3D عن بطولات القوات الجوية.

ويتاح للمواطنين خدمات التنزه في الحديقة، ويصاحب مجموعات الزيارة مرشد سياحي، كما يوجد محاكاة القيام بجولة سياحية فوق معالم مصر من القاهرة لأسوان في الطائرة TU16.

 


القوات الجويه

عيد القوات الجويه

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متحف القوات الجويه

اليوم السابع بلس

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