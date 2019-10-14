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اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:14 م
اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها آخر تطورات العوان التركى على سوريا، وتفاصيل تقرير البنك الدولى حول وصول مصر للمرتبة الأولى بمعدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة.


 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

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