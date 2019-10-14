اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها آخر تطورات العوان التركى على سوريا، وتفاصيل تقرير البنك الدولى حول وصول مصر للمرتبة الأولى بمعدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة.





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