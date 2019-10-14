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"الوقاية من الأمراض": السجائر الإلكترونية المحتوية مادة" THC" تسبب الوفاة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:59 ص
"الوقاية من الأمراض": السجائر الإلكترونية المحتوية مادة" THC" تسبب الوفاة مخاطر اسلجائر الالكترونية
كتبت أمل علام

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أصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها،" CDC " الإرشادات السريرية لمقدمي الرعاية الصحية الذين يقيمون مرضى إصابات الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية أو التبخير، حيث يجب على مقدمي الرعاية الصحية أن يسألوا المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي، أو الجهاز الهضمي، عن استخدام السجائر الإلكترونية.

السجائر الالكترونية
السجائر الالكترونية

و يوفر هذا التوجيه المؤقت للأطباء إطارًا لتقييمهم الأولي، وإدارتهم ومتابعتهم للأشخاص الذين يعانون من أعراض إصابة الرئة المرتبطة باستخدام السيجارة الألكترونية.

وتنصح بمتابعة هؤلاء المرضى عن كثب، لأن بعض المرضى الذين عانوا من أعراض خفيفة في البداية تعرضوا لتفاقم سريع للأعراض خلال 48 ساعة.

يلخص هذا التقرير أيضًا بيانات المراقبة الوطنية التي تصف المظاهر السريرية للحالات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا، كما تعمل على تحسين توصيات الصحة العامة لمركز السيطرة على الأمراض.

سرطان الرئة
السجائر الالكترونية تسبب امراض بالرئة 

وقالت أنه عند تقييم المرضى الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي أو الجهاز الهضمي، يجب على مقدمي الرعاية الصحية النظر في أسباب متعددة، بما في ذلك احتمال إصابة الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية، " vaping"، أو المنتجات، تسلط الإرشادات الضوء على أهمية سؤال المرضى عن استخدامهم لمنتجات السجائر الإلكترونية أو منتجاتها.

وقال روبرت ريدفيلد، مدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها: "تقدر المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها المساهمة القيمة التي قدمها خبراء الرعاية الرئوية، على مستوى الولايات المتحدة، لوضع توصيات تستند إلى العلم لمعالجة هذا الأمر فيما يتعلق بالفاشية"، "سيواصل مركز السيطرة على الأمراض التحقيق في السبب أو الأسباب حتى نتمكن من وضع حد لحالات إصابة الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية.

ووفقًا لتقرير CDC أبلغ 76% عن استخدام منتجات تحتوي على التتراهيدروكانابينول (THC) ، مع أو بدون منتجات تحتوي على النيكوتين، كما أن 58% ثبت  استخدامهم  منتجات تحتوي على النيكوتين، و 32 % من الإستخدام الحصري للمنتجات التي تحتوي على مادة "  "،THCوأفاد 13 % استخدامهم الحصري للمنتجات التي تحتوي على النيكوتين.

ويواصل مركز السيطرة على الأمراض تحسين التوصيات بناءً على البيانات الناشئة، في هذا الوقت، لم تحدد هيئة الأغذية والأدوية الامريكية"FDA "، ومركز السيطرة على الأمراض " CDC  "سبب أو أسباب إصابات الرئة في هذه الحالات، والقاسم المشترك الوحيد بين جميع الحالات هو أن المرضى يبلغون عن استخدام منتجات السجائر الالكترونية، لم يبرز أي مركب أو مكون واحد كسبب لهذه الأمراض حتى الآن، وقد يكون هناك أكثر من سبب لهذا المرض، تشير البيانات المتاحة إلى أن المنتجات المحتوية على    THC تلعب دوراً في هذا المرض، على هذا النحو، يوصي CDC بعدم استخدام منتجات السيجارة الإلكترونية أو vaping التي تحتوي على THC بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا يستخدم أي شاب، أو إمرأة حامل، أي سيجارة إلكترونية، بغض النظر عن المادة.

بالنظر إلى أن الاستخدام الحصري للمنتجات التي تحتوي على النيكوتين قد تم الإبلاغ عنه بواسطة نسبة صغيرة من الحالات، وأن العديد من الأشخاص المصابين بإصابات الرئة يبلغون عن استخدامهم للمنتجات التي تحتوي على THC والنيكوتين، لا يمكننا استبعاد احتمال أن تلعب المنتجات المحتوية على النيكوتين دور في هذه الفاشية. علاوة على ذلك، لا يوجد منتج تبغ آمن، جميع منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، تحمل مخاطر.


السجائر الالكترونية

مخاطر السجائر الالكترونية

مركز السيطرة على الامراض

توصيات مركز السيطرة على الامراض

التدخين

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