الهندى أبهيجيت بانرجى حاصد نوبل فى الاقتصاد "متخصص جوائز"

كتب أحمد منصور

حصد الاقتصادى الهندى أبهيجيت بانرجى، على جائزة نوبل فى الاقتصاد من قبل الأكاديمية السويدية قبل قليل، وذلك عن عمله فى مجال اقتصاديات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على تخفيف حدة الفقر فى العالم.

وأبهيجيت بانرجى ولد فى 1961م، وهو اقتصادى أمريكى هندى، أستاذ مؤسسة فورد الدولية للاقتصاد فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

ولد بانيرجي في كولكاتا الهند ، كان والده أستاذ الاقتصاد فى مركز الدراسات في العلوم الاجتماعية، كلكتا، التحق بجامعة ساوث بوينت وكلية الرئاسة، كالكوتا، حيث أكمل شهادة البكالوريوس شهادة في الاقتصاد في عام 1981م، في وقت لاحق، أكمل ماجستير فى الاقتصاد في جامعة جواهرلال نهرو، دلهي في عام 1983، وبعد ذلك، حصل على الدكتوراه في الاقتصاد في جامعة هارفارد في عام 1988. وكان موضوع أطروحته الدكتوراه "مقالات فى اقتصاديات المعلومات".

شارك بانرجى في تأسيس مختبر عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر إلى جانب الاقتصاديين إستير دوفلو وسندهيل موليناثان، وهو أحد الباحثين في شركة Innovations for Poverty Action ، وعضو في اتحاد النظم المالية والفقر.

كان بانيرجي رئيسًا لمكتب البحوث في التحليل الاقتصادى للتنمية، حيث أنه باحث مشارك فى المكتب الوطنى للبحوث الاقتصادية، وزميل باحث فى مركز أبحاث السياسات الاقتصادية، وزميل أبحاث دولى فى معهد كيل، وزميل في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم، وزميل فى جمعية الاقتصاد القياسى، يعمل أيضًا فى المجلس الاستشارى الأكاديمى لجامعة بلاكشا، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا القادمة في الهند.

يشغل بانيرجي حاليًا منصب أستاذ الاقتصاد الدولي لمؤسسة فورد بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بعد أن درس في جامعة هارفارد وجامعة برينستون، يركز عمله على اقتصاديات التنمية. اقترح التجارب الميدانية باعتبارها منهجية مهمة لاكتشاف العلاقات السببية في الاقتصاد.

انتخب بانيرجي زميلا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم في عام 2004م، كما تم تكريمه بجائزة Infosys 2009 فى فئة العلوم الاجتماعية في الاقتصاد، و حصل أيضًا على جائزة Infosys الافتتاحية في فئة العلوم الاجتماعية "الاقتصاد".

في عام 2012 ، شارك في جائزة جيرالد لوب مع مرتبة الشرف للأعمال التجارية مع مؤلف مشارك إستير دوفلو عن كتابهم "الاقتصاد الضعيف.

في عام 2013 ، عينه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في لجنة من الخبراء المكلفين بتحديث الأهداف الإنمائية للألفية بعد عام 2015 "تاريخ انتهاء صلاحيتها".

في عام 2014 ، حصل على جائزة برنهارد هارمز من معهد كييل للاقتصاد العالمي.

في عام 2019 ، ألقى محاضرة سنوية لبداية يوم التصدير الرابع والثلاثين لبنك التصدير الهندي حول إعادة تصميم السياسة الاجتماعية.

في عام 2019 ، حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد ، جنبًا إلى جنب مع إستر دوفلو ومايكل كريمر ، لما قاما به من أعمال لتخفيف حدة الفقر في العالم، كما الهندى بانيرجي، مؤلف مشارك فى كتاب "ضعف الاقتصاد".