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النيابة تستعلم عن مصابى حادث محور جوزيف تيتو

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:37 م
النيابة تستعلم عن مصابى حادث محور جوزيف تيتو حادث تصادم-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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طلبت نيابة السلام، الاستعلام عن حالة المصابين فى حادث تصادم 4 سيارات ملاكى أعلى محور جوزيف تيتو، بمنطقة السلام.

 

كان لقى طالب مصرعه بينما أصيب شخصان آخران صباح اليوم الاثنين، فى حادث تصادم 4 سيارات ملاكى أعلى محور جوزيف تيتو.

 

وتبين أن الحادث نتج إثر توقف السيارة الأولى بطريقة مفاجئة لمحاولة تفادى الثلاثة أشخاص أرادوا عبور الطريق، وأدى الحادث إلى توقف حركة السير إلى السلام، ومناطق مصر الجديدة وجسر السويس.

 

ونشرت إدارة المرور خدماتها بمحيط الحادث، كما تم نقل حالة الوفاة والمصابين إلى المستشفى.

 

من جانبها، دفعت إدارة المرور بالأوناش لرفع حطام الحادث وتنظيم حركة السير، وذلك بعد تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة للتحقيق.

 


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