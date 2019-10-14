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المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن سقط بمستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير صاحب مخزن سقط بمستلزمات طبية مجهولة المصدر بالوايلى مستلزمات طبية-أرشيفية
كتب سليم على

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طالبت نيابة الوايلى الجزئية، رجال المعمل الكيماوى بالقاهرة، بفحص عينات من مستلزمات طبية مجهولة المصدر تم ضبطها بحوزة صاحب مخزن بدائرة القسم، وإعداد تقرير حول مدى صحتها لضمها بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة ، تلقى مباحث القاهرة، بلاغا بضبط صاحب مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص،  بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .


مباحث القاهرة

حيازه مستلزمات طبيه

الوايلى

شرطة التموين

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