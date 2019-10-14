المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الزاوية الحمراء

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطلين، بتهمة حيازة المواد المخدرة ، وسلاح أبيض.

وألقى قسم شرطة الزاوية الحمراء القبض على "أحمد .د"، 35 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضية مخدرات"، و"علاء.30 سنة، عاطل، مستقلان دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ملك المتهم الأول ، أثناء ترددهما على دائرة القسم، وبحوزتهما الحشيش، و6000 جنيه، و2 هاتف محمول، وسلاح أبيض.

وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والدراجة البخارية لتسهيل تحركاتهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، التى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.