المشدد 3 سنوات بتهمة حيازة 1000 قرص مخدر قبل ترويجها فى السلام

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل " سايس جراج " بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة حيازة 1000 قرص مخدر، بقصد الإتجار فى منطقة السلام، ونسبت النيابة العامة تهم حيازة الأقراص المخدرة فى غير الأحوال المصرح بها .

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام " كريم.ح " وشهرته "بدره"، بممارسة نشاطا إجراميا، فى ترويج والتجار الأقراص المخدرى، متخذا من دائرة قسم شرطة السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته أكثر من 1000 قرص مخدر.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات.