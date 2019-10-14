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المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة تزوير المستندات فى الزاوية الحمراء

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:45 م
المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة تزوير المستندات فى الزاوية الحمراء أوراق مزورة-أرشيفية
كتب ــ عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات والمستندات الرسمية، بالسجن المشدد 10 سنوات في الزاوية الحمراء .
 
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على  كل من "عيد.ا" عاطل متهم فى قضايا مخدرات، سرقة، وذلك بتهمة ممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية بطاقات الرقم القومى، وشهادات، ومستندات رسمية وبيعها لعملائهم من راغبى الحصول عليها .
 
وكشفت التحريات قيام المتهم الثانى "جمال .ا" عاطل بانتحال صفة موظف حكومى، بقصد تزوير بطاقة الرقم قومى، وذلك بالاشتراك مع آخر، في تزوير شهادة تخرج لأحد الأشخاص. 
 
 وبتفتيش مسكن المتهمين عثر بحوزتهم على جهاز لاب توب، داخله أختام شعار الدولة المقلدة المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية وفلاشة محمل عليها  شهادات مزورة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب التهم المنسوبة لهما، وتحرر المحضر اللازم.
 
 

السجن المشدد

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الزاوية الحمراء

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