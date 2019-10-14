سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

المسمارى: عملياتنا لا تستهدف مدنيين والغارة الجوية قصفت "معسكر المخابرة بالفرناج"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:30 م
المسمارى: عملياتنا لا تستهدف مدنيين والغارة الجوية قصفت "معسكر المخابرة بالفرناج" الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، إن الغارة الجوية التي نفذها الطيران الحربي التابع للقيادة العامة على موقع بمنطقة الفرناج في طرابلس، اليوم الإثنين، استهدفت "معسكر المخابرة بالفرناج الذي تتخذه الميليشيات غرفة عمليات".
 
وأضاف المسماري - في بيان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أورده موقع (الوسط) الليبي - أن القصف تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات بين صفوف الميليشيات، نافيًا استهداف أي مواقع مدنية خلال الغارات الجوية والعمليات البرية التي تقوم بها قوات القيادة العامة في طرابلس.
 
واعتبر المسماري أن ما تردد عن إصابة مدنيين جراء القصف "أخبار كاذبة ومضللة" تهدف إلى "تشويه عمليات القوات المسلحة بكذبة أخرى تضاف لكذبة أطفال قنفودة وعوائل الصابري وتجويع المدنيين في درنة وحرب عرقية وتصفية في الجنوب".
 
وأشار المسماري إلى القصف الذي استهدف قبل أيام نادي الفروسية بجنزور، موضحًا أن "الهدف الذي تم استهدافه خارج سور النادي بـ 200 متر هو مخزن ذخيرة تم تمويهه بكوم من الأعلاف والحشائش ويبعد عن مقر بعثة الأمم المتحدة بمسافة أمان كافية وتوجد مبانٍ تحجز مقر البعثة".
 

أحمد المسماري

طرابلس

العمليات البرية

الميليشيات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

"اليوم السابع" يحذر من صفحة تنتحل اسم المؤسسة لنشر أكاذيب وشائعات

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

حسام البدرى ينسف طريقة أجيرى أمام بوتسوانا.. مدرب المنتخب يعتمد طريقة 4-2-3-1ويحرر عبدالله السعيد من الواجبات الدفاعية.. الشحات بديلا لمحمد صلاح.. مفاضلة بين كوكا وعمر السعيد فى الهجوم.. و4تغييرات بالشوط الثانى

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

فيديو جديد يوثق تفاصيل جديدة عن "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة