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المرصد السورى: إخلاء مخيم عين عيسى بعد اشتباك عائلات "داعش" ومدنيين

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:30 م
المرصد السورى: إخلاء مخيم عين عيسى بعد اشتباك عائلات "داعش" ومدنيين داعش ارشيفية
أ ش أ

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أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن اشتباكا مسلحا وقع بين عائلات عناصر تنظيم "داعش" ومدنيين في مخيم عين عيسى شمال سوريا؛ ما أفضى إلى إخلاء المخيم بشكل كامل.
 
وأوضح المرصد وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن توترا وحالة من الفوضى شهدها المخيم الواقع في ريف الرقة الشمالي، وذلك بعد عراك بالأيادي والأسلحة النارية والبيضاء جرى بين عائلات من عناصر التنظيم ومدنيين نازحين؛ ما أسفر عن مقتل رجل ومواطنة وسقوط جرحى.
 
وأكد أن المخيم جرى إخلاؤه بشكل كامل من النازحين، حيث فر جميع النازحين منه دون معلومات عن وجهتهم حتى اللحظة.
 
وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت الأحد، "فرار 785 شخصا" من عائلات تنظيم داعش من مخيم عين عيسى للنازحين بعدما طاله قصف القوات التركية التي تشن هجوما منذ الأربعاء في شمال شرق سوريا. 

داعش

المرصد السوري

حقوق الإنسان

سوريا

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