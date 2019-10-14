المرشح الرئاسى التونسى نبيل القروى يهنئ خصمه قيس سعيد ويتعهد بدعمه

قدم المرشح الرئاسى الخاسر نبيل القروى التهنئة لخصمه قيس سعيد بنجاحه فى الانتخابات الرئاسية، وتعهد بدعمه فى كل الخطوات التى تخدم مصلحة تونس والشعب التونسى.
وجدد رئيس الجمهورية - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية اليوم الاثنين، عبارات الامتنان لكل الأطراف المتدخلة فى العملية الانتخابية، مثمنا دورها فى حسن تنظيم وضمان شفافية الانتخابات التشريعية والرئاسية، وخص بالذكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمؤسسات الحكومية، وقوات الأمن والجيش، والهيئات المختصة، والمنظمات الوطنية، والمجتمع المدنى بتونس، والمراقبين الدوليين.
ودعا رئيس الدولة الأحزاب ومجلس نواب الشعب المنتخب إلى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة