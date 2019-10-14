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المحكمة الإسبانية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 03:01 م
المحكمة الإسبانية تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال رئيس إقليم كتالونيا المقال كارلوس بيجديمونت
مدريد (أ ش أ)

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أصدرت المحكمة العليا فى إسبانيا اليوم الاثنين، مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلوس بيجديمونت، وذلك عقب صدور أحكام بحق اثنى عشر سياسيا من داعمى استقلال إقليم كتالونيا لدورهم فى محاولة انفصال الإقليم عن إسبانيا عام 2017.

وذكرت شبكة" إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن القاضى بابلو يارينا، أصدر مذكرة الاعتقال بناء على تهم بإثارة الفتنة، وإساءة استخدام الأموال العامة - وهى نفس التهم التى تم توجيهها لتسعة من زعماء "كتالونيا " الانفصاليين الذين تم إدانتهم فى وقت سابق اليوم.

يذكر أن بيجديمونت وآخرين قد فروا إلى بلجيكا فى أكتوبر عام 2017، عندما تم استدعاؤهم للمثول أمام المحكمة لاستجوابهم بشأن محاولة الانفصال، والاستفتاء غير القانونى بشأن استقلال الإقليم عن إسبانيا الذى أجرى فى الأول من أكتوبر 2017.

وكانت إسبانيا قد أصدرت أول مذكرة اعتقال بحق رئيس إقليم "كتالونيا " المقال عام 2017، ولكنها سحبتها بعد أن قضت محكمة ألمانية برفض تسليم بيجديمونت إلى (مدريد ) بتهمة التمرد؛ وهى إحدى التهم التى وُجهت إليه.

 


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كتالونيا

رئيس اقليم كتالونيا المقال

المحكمه الاسبانيه

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