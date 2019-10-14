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المترو: 30 جنيها قيمة غرامة ركوب العربات المخصصة للسيدات بالخطوط الثلاثة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:38 م
المترو: 30 جنيها قيمة غرامة ركوب العربات المخصصة للسيدات بالخطوط الثلاثة المترو - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حددت شركة المترو، غرامة قدرها 30 جنيه تحصل من كل شخص يقوم بركوب العربات المخصصة للسيدات فقط داخل القطارات، على أن يتم تحصيلها من المخالف بشكل فورى.

 

ويقوم بتحصيل هذا النوع من الغرامات أفراد الشرطة الموجودين بالمحطات بموجب إيصال غرامة، على أن يتم تحرير محضر بمكتب الشرطة لكل مخالف يمتنع عن دفع قيمة الغرامة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.

 

وأكدت شركة المترو، أن الهدف من الغرامات التى تحصلها تحقيق الانضباط داخل المرفق ومواجهة أى ظواهر سلبية تضر بالمرفق وانضباطه.


المترو

غرامات المترو

غرامة استقلال عربات السيدات بالمترو

مخالفات المترو

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