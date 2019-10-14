المتحدث باسم الأمم المتحدة: مستعدون للمساعدة بأى شكل فى قضية سد النهضة

الأمم المتحدة/نيويورك: إنجى مجدى

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الهيئة الأممية على استعداد لتقديم المساعدة لكل من مصر وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبى.

وأوضح دوجاريك، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع" خلال إفادة صحفية، أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالمفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.

وأضاف "نأمل أن يتوصل الطرفان إلى حل مقبول لديهما"، متابعا "الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة بأى شكل ممكن، بالاتفاق مع الطرفين."

وتتفق مصر والسودان وأثيوبيا على مواصلة المسلك الدبلوماسى فى حل الخلاف المتعلق بسد النهضة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد على، قريبا فى موسكو، للتشاور بشأن تعثر المفاوضات، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.