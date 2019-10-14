سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 09:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

المتحدث باسم الأمم المتحدة: مستعدون للمساعدة بأى شكل فى قضية سد النهضة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 08:45 م
المتحدث باسم الأمم المتحدة: مستعدون للمساعدة بأى شكل فى قضية سد النهضة المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك
الأمم المتحدة/نيويورك: إنجى مجدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الهيئة الأممية على استعداد لتقديم المساعدة لكل من مصر وإثيوبيا، للتوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبى.

وأوضح دوجاريك، ردا على سؤال لـ"اليوم السابع" خلال إفادة صحفية، أن الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات الخاصة بالمفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة.

وأضاف "نأمل أن يتوصل الطرفان إلى حل مقبول لديهما"، متابعا "الأمم المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة بأى شكل ممكن، بالاتفاق مع الطرفين."

وتتفق مصر والسودان وأثيوبيا على مواصلة المسلك الدبلوماسى فى حل الخلاف المتعلق بسد النهضة، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن لقاء سيجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا آبى أحمد على، قريبا فى موسكو، للتشاور بشأن تعثر المفاوضات، وكيفية إنهاء نقاط الخلاف بما يضمن مصالح كل الأطراف.


مصر

اثيوبيا

سد النهضة

الامم المتحدة

اخبار مصر

سد النهضه الاثيوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محمد العرابى: حل أزمة سد النهضة سيكون دبلوماسيا ولا داعى للانزعاج

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:09 م

كيف كشفت تصريحات وزير الرى الإخوانى تورط الجماعة فى أزمة سد النهضة؟.. اعترف أن التنظيم مارس التدليس والتواطؤ بعلمه ببناء سد النهضة.. وأكاذيب أبواق الجماعة حول تحميل الدولة مسئولية الأزمة لا تنطلى على أحد

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:00 ص

تصريحات وزير الرى الإخوانى السابق تفضح خيانة الجماعة لمصر فى ملف سد النهضة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 11:23 م

نائب وزير الخارجية: استياء مصرى لمواصلة الشركات الأجنبية العمل فى سد النهضة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 07:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

استخراج صرصور من أذن سيدة فيتنامية.. والطبيب المعالج: كان يختبئ من المطر

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

اليوم السابع: العدوان التركى سافر ومن حق السوريين الدفاع عن النفس

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

فايا يونان تحيي حفلاً موسيقياً فى مصر الفترة المقبلة

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

صور.. هند صبرى تزور "اليوم السابع" للحديث عن مشوارها الفنى

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

حريق كنيسة مارى جرجس بحلوان.. استدعاء الكاهن لسماع أقواله

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

رسمياً.. قيس سعيد رئيسا لتونس بـ 72%

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

4 أسباب وراء خسائر حديد عز 2 مليار جنيه فى النصف الأول من 2019

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

موجز 6.. صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

شاهد فى دقيقة.. هدافو الجيل الحالى فى الأهلى والزمالك قبل مباراة القمة

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

التأديبية تجازى 6 مسئولين بمستشفى تعليمى لارتكاب مخالفات فى تطوير العيادات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة