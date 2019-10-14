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المالية تفتتح المقر الرئيسى للتأمين الصحى الشامل.. وتؤكد: وضعنا أسس للمستشفيات والصيدليات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:05 م
المالية تفتتح المقر الرئيسى للتأمين الصحى الشامل.. وتؤكد: وضعنا أسس للمستشفيات والصيدليات وزارة المالية
كتب أحمد حمادة

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افتتح وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالقاهرة. 
 
وأكد وزير المالية أن المبنى تم إنشاؤه وتجهيزه وفق أحدث النظم التقنية والفنية؛ بما يُسهم في نجاح إدارة النظام الجديد للتأمين الصحى الشامل الذي يهدف إلى استدامة تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، ويُؤسس لمرحلة جديدة من الرعاية الصحية للمواطنين، خاصة فى ظل ما تُوليه القيادة السياسية من دعم كبير للقطاع الصحي؛ باعتباره إحدى دعائم استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
 
وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمقر الجديد أن النظام الجديد تمت مراعاة النظم والاليات الحديثة، خاصة مع انطلاق مرحلة تسجيل المواطنين بباقي محافظات المرحلة الأولى، مشيرا إلى أنه تم وضع أسس فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية، والتعاقد مع المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات ومعامل التحليل ومراكز الأشعة من القطاعين العام والخاص، وتأهيل الكوادر البشرية للانضمام لنظام التأمين الصحي الشامل. 
 
التأمين الصحى الشامل
التأمين الصحى الشامل

المقر الرئيسي للتامين الصحي الشامل
المقر الرئيسي للتامين الصحي الشامل

الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل (2)
الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل (2)

الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

 


التأمين الصحي

التأمين الشامل

أخبار اقتصاد

وزارة المالية

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