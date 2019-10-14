الليستيريا مش مجرد بكتيريا تسبب تسمما غذائيا.. قد تقودك للموت فى هذه الحالة

كتبت هند عادل

قد تشعر بالغثيان والمغص وألم بالبطن عند تناول بعض الأطعمة وقد يصل الأمر إلى الاصابة بالإسهال ويستمر لعدة أيام ويختفى الأمر بعدها دون معرفة سبب واضح لذلك، ولكنه أحد انواع التسمم الغذائي التى تسببه بكتيريا تسمى الليستيريا .

ووفاق لموقع " webmd" تعيش بكتيريا الليستيريا في التربة والمياه والغبار وتصيب الإنسان بالمرض فى حاله تناول طعام ملوث بهذا النوع من البكتيريا.

بالنسبة لمعظم الأشخاص الأصحاء لا تشكل العدوى تهديدًا كبيرًا، حتى لو كانت تمرض لمدة يوم أو يومين،لكن بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون العدوى خطيرة أو حتى تهدد الحياة ، وخاصة النساء الحوامل وأطفالهن ، والأشخاص الذين لا تعمل أجهزة المناعة لديهم بشكل صحيح ، وكبار السن.

ما الذي يسبب الليستيريا؟

الليستيريا هي من البكتيريا التي يمكن أن تنمو في درجات الحرارة الباردة، مثل تلك الموجودة داخل الثلاجة حتى التجميد لا يوقفه فى الطعام الملوث ولا يمكن رؤيته أو شمه أو تذوقه.

تنتقل العدوى في أغلب الأحيان من تناول اللحوم التى لا تطهى بشكل صحيح أو من منتجات الألبان المصنوعة من الحليب غير المبستر.

المصادر الأخرى الشائعة التى تحمل بكتيريا الليستيريا:



الشمام، النقانق ، الجبن الطرية .

أعراض تؤكد الاصابة بالليستيريا:



إسهال، غثيان، آلام العضلات، حمى.

إذا انتشرت العدوى إلى الجهاز العصبي ، فهذا أكثر خطورة، هذا الشكل الحاد ، المسمى داء الليستريات ، قاتل لـ 20٪ من الأشخاص المصابين به يحدث هذا غالبًا مع صغار السن وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. يمكن أن تكون العلامات:

صداع الرأس، تصلب الرقبة، ارتباك، فقدان التوازن، التشنجات.