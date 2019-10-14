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اللجنة الانتخابية فى بولندا : فوز حزب "القانون والعدالة" الحاكم بقرابة نصف الاصوات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:29 م
اللجنة الانتخابية فى بولندا : فوز حزب "القانون والعدالة" الحاكم بقرابة نصف الاصوات الانتخابات البرلمانية البولندية
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أعلنت اللجنة الانتخابية فى بولندا، اليوم الإثنين، فوز حزب "القانون والعدالة" الحاكم بـ45.2% من الأصوات، وذلك بعد فرز 82 بالمئة من الدوائر الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية . 
 
وذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن تجمع المعارضة المعروف باسم (التحالف المدنى) جاء فى المركز الثانى بحصوله على 26.1 بالمئة، يعقبه التحالف اليسارى بنسبة 21.1 بالمئة . 
 
يذكر أن حزب القانون والعدالة المحافظ يحكم بولندا منذ 2015 وله شعبية كبيرة بفضل أجندته المحافظة والإنفاق الاجتماعى السخي، ويتألف البرلمان من 460 مقعدا فيما يتألف مجلس الشيوخ من 100 مقعد .
 

بولندا

الانتخابات البولنديه

حزب القانون و العداله

الانتخابات البرلمانيه

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