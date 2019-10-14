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"الكنيسة الإنجيلية" تطلق أولى جلسات الحوار العربى الأوروبى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 06:30 م
"الكنيسة الإنجيلية" تطلق أولى جلسات الحوار العربى الأوروبى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
سارة علام

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انطلقت اليوم أولى فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع، لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية، بمقر الهيئة. 
 
يهدف المؤتمر الى تعزيز التواصل والحوار المجتمعي بحضور قيادات ثقافية وأكاديمية ودينية من أوروبا والوطن العربي،  ومن الدول المشاركة، ألمانيا السويد اليونان هولندا وروسيا والسعودية والاردن ولبنان والعراق والمغرب فلسطين ومصر. 
 
 
 تتناول الجلسات خلال اليومين القادمين، عدة قضايا فكرية معاصرة والحوار حولها. حيث جاء عنوان اللقاء هذا العام «فرص وتحديات العيش المشترك»، متزامناً مع التطورات السياسية المتسارعة التي تمر بها المنطقة.
 
 

الانجيلية

الحوار العربي الاوروبي

اندريه زكي

الهيئة الانجيلية

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