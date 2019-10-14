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الكنيسة الإنجيلية تستضيف الحوار العربى الأوروبى السابع لمناقشة العنف المذهبى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:00 ص
الكنيسة الإنجيلية تستضيف الحوار العربى الأوروبى السابع لمناقشة العنف المذهبى الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر
كتبت سارة علام

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تستضيف الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية  ، اليوم الاثنين ، فعاليات الحوار العربي الأوروبي السابع ، الذى سوف يعقد في مصر في الفترة من 14  وحتى -17 أكتوبر الجاري بمقر الهيئة الإنجيلية بالنزهة ، يناقش المؤتمر قضايا الحوار الديني والتعددية الدينية والعنف المذهبي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الأوروبية.


كان فريق ترانيم الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بقيادة أماني لطيف ،  شارك في منتدى سانت كاترين الدولي للتسامح الديني وقدموا باقة من أروع الترانيم العربية كان أبرزها "بارك بلادي" التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من جميع الحضور

يذكر أن مدينة سانت كاترين شهدت الجمعة الماضية انطلاق فاعليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان تحت شعار "هنا نصلى معا للسلام العالمى" بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، وقد اقيمت الاحتفالية  بوادى الراحة للعام الخامس على التوالى حيث تضمنت كلمة الافتتاح للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ثم كلمة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ثم كلمة للدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.


الهيئة الانجيلية

الحوار الاوروبي

الانجيلية

التسامح الديني

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