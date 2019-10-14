الكرملين: موسكو حذرت جميع أطراف الصراع فى سوريا

قال الكرملين اليوم الاثنين، إنه لا يريد التفكير في احتمال وقوع اشتباك بين القوات الروسية والتركية في سوريا، وأضاف أن موسكو على تواصل منتظم مع أنقرة بما فى ذلك على المستوى العسكرى.

جاء تعليق الكرملين بعد أن قال قياديان كرديان سوريان، إن اتفاقا مع الحكومة السورية بوساطة روسية يقتصر في الوقت الراهن على انتشار قوات الحكومة السورية على طول الحدود مع تركيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إن موسكو حذرت كل أطراف الصراع السورى بالفعل من أجل تفادى أى عمل من شأنه تصعيد الوضع أو الإضرار بالعملية السياسية الهشة.