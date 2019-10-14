سوبر كورة
Ads
الإثنين، 14 أكتوبر 2019 02:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: توزيع 110 عقود عمل براتب 2200 جنيه بشركة ملابس جاهزة بالإسماعيلية

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:18 م
القوى العاملة: توزيع 110 عقود عمل براتب 2200 جنيه بشركة ملابس جاهزة بالإسماعيلية وزارة القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وفرت وزارة القوى العاملة من خلال مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع جمعية منتدى التوظيف والتدريب بالمحافظة، 150 فرصة عمل بإحدى أكبر الشركات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان والتى تعمل فى مجال الملابس الجاهزة، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل توفير فرص عمل لائقة للشباب.
 
وقال ياسر سعيد مدير المديرية، إنه تقدم لشغل فرص العمل أكثر من 640 طالبا للعمل، حيث قامت الشركة باختيار المتقدمين، وتم اختيار  110من المتقدمين ذكورا وإناثا، وتحرير عقود عمل لهم واستلموا العمل برواتب تبدأ من 1700 جنيه خلال فترة التدريب يرتفع الراتب بعدها ليصبح 2200 جنيه بعد 3 أشهر من التدريب.
 
وأشار إلى أن الشركة توفير وسائل المواصلات الخاصة بها فضلا عن وجود حضانة لأطفال العاملات وبعض المزايا العينية الأخرى.

القوى العامله

وزاره القوى العامله

فرص عمل

مديريه القوى العامله بالاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: قبول طلبات راغبى التدريب على 10 مهن بمعهد السالزيان الإيطالى مجانا

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:19 م

القوى العاملة: استرداد نصف مليون جنيه كفالات بنكية لـ 31 عاملا مصريا فى لبنان

الأحد، 13 أكتوبر 2019 12:39 م

القوى العاملة تعيد 45 ألف جنيه معاش مواطنة مصرية باليونان

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:53 م

القوى العاملة تحذر الشباب من عقود العمل الموسمية بإيطاليا.. اعرف السبب

السبت، 12 أكتوبر 2019 12:09 م

القوى العاملة: تعيين 1225 شابًا بالقطاع الخاص فى الدقهلية

الجمعة، 11 أكتوبر 2019 12:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

الاتحاد الأوروبى يوافق على وضع قائمة عقوبات على تركيا بشأن التنقيب عن الغاز

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

"مصلحة الجمارك" تكشف إجراءات تحسين ترتيب مصر عالميا وفق تقارير البنك الدولى

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

وزارة المالية: صرف رواتب موظفى الدولة يوم الأحد المقبل 20 أكتوبر

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

سوبر كورة.. 3 مواجهات عالمية تنتظر الأهلى فى العام الجديد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 14-10-2019

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

قيس سعيد فى أول تغريدة له بعد الفوز برئاسة تونس: انتهى عهد الوصاية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

البرازيل تعلن مواجهة الأرجنتين 15 نوفمبر المقبل فى السعودية

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

سوبر كورة.. قفزة جديدة لفايلر فى تصنيف مدربى العالم.. وتقدم ميتشو

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

شاهد فى دقيقة.. كيف حولت قناة الجزيرة قضية محمود البنا لحادث سياسى مزيف؟

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

رفع اسم هانى زادة من قوائم الترقب بقضية مخالفات الزمالك

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

إيقاف الطيار ومساعده فى واقعة السماح للفنان محمد رمضان بالدخول لقمرة القيادة

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح يتفوق على روني وفان بيرسى بقائمة أفضل 50 لاعبا بالدورى الإنجليزى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة