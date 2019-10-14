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القومى للمرأة بالقليوبية يبدأ المرحلة الثانية لحملة "بلدى أمانة"

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:21 م
القومى للمرأة بالقليوبية يبدأ المرحلة الثانية لحملة "بلدى أمانة" حملة بلدى أمانة فى القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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بدأت بمحافظة القليوبية فعاليات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب التى يطلقها المجلس القومى للمرأة بجميع محافظات الجمهورية وتحمل شعار "بلدى أمانة"، وتمتد على مدار  خمسة أيام.

وتستهدف الحملة توعية الفتيات والسيدات والرجال بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلى لبناء وطن مستقر ومزدهر، فضلا عن توعية سيدات ورجال مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.

وأكدت جيهان فؤاد ، مقرر المجلس بالقليوبية، أن الحملة نجحت خلال، أمس الأحد في الوصول إلى 5000 زيارة والوصول لـ 14321 من الفتيات والسيدات والرجال، بالمركز والقرى التالية "مركز طوخ قرى أمياى والعمار وطنط الجزيرة وقرى كفر الجزار وكفر أبو ذكرى وعزبة أبوباشا مركز بنها وقرى كفر رجب وكفر مروان وتصفا مركز كفر شكر وقرى الحوالة وأجهور الصغري مركز القناطر الخيرية".

وأضافت فؤاد ، أن الحملة استعانت بالرائدات الريفيات وأعضاء الفرع و محامى مكتب الشكاوى، وعلى هامش الحملة تم القيام بتصوير 180 بطاقة رقم قومى للسيدات الغير قادرات .

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية تستهدف توصيل رسائل الحملة إلى عدد أكبر من الفتيات والسيدات والرجال بجميع قرى ونجوع محافظات الجمهورية.

 

 

 

 


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