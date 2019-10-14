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القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مفقودة بالبحر المتوسط

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:56 م
القوات البحرية تنجح فى إنقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مفقودة بالبحر المتوسط القوات البحريه
كتب زكى القاضى

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فى إطار جهود القوات البحرية فى دعم أعمال البحث والإنقاذ البحرى وتأمين السواحل وحماية الحدود البحرية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية، نجحت عناصر القوات البحرية فى انقاذ طاقم طائرة هليكوبتر مدنية سقطت بالبحر المتوسط.
 
 
حيث ورد بلاغ من مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة بإختفاء طائرة تابعة لشركة الخدمات البترولية أثناء عملها مع إحدى المنصات البترولية بالبحر المتوسط شمال قاعدة بورسعيد وتحمل أفراد من جنسيات مختلفة (طاقم الطائرة المصرى و3 أفراد أآرين إنجليزى وإيطالى ونيجيرى).
 
 
وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه 3 قطع من وحدات القوات البحرية لتقديم المعاونة بالإنقاذ للطائرة بموقع البلاغ، حيث تمكنت وحدات القوات البحرية مناكتشاف وجود طاقم وركاب الطائرة يرتدون سترات النجاه بالبحر، وقد قامت الوحدات البحرية بانتشال جميع أفراد طاقم الطائرة وصعودهم على متن إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية، وإصطحابهم إلى قاعدة بورسعيد البحرية حيث تم تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.
 
 

القوات البحريه

الجيش المصرى

طائره هيلكوبتر

قاعدة بورسعيد

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