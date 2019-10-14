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القبض على المتهمين بسرقة حقيبة أوراق وطبنجة من سيارة مستشار بالتجمع

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 01:09 م
القبض على المتهمين بسرقة حقيبة أوراق وطبنجة من سيارة مستشار بالتجمع القبض على المتهمين بسرقة حقيبة وطبنجة من سيارة مستشار بالتجمع
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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تمكن رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على المتهمين بسرقة حقيبة وطبنجة من سيارة مستشار بالتجمع الأول، وتحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، مفادة تلقيه بلاغا من مستشار بمحكمة، بإكتشافه كسر زجاج السيارة ملكه  وسرقة حقيبة بداخلها أوراق، ومتعلقات شخصية وطبنجة ماركة براوننج والمرخصة له، و بداخلهما 10 طلقات من داخلها اثناء توقفها بمنطقة المستثمرين الشمالية ـ دائرة القسم ،  ولم يتهم أو يشتبه فى احد بارتكاب الواقعة.

 

وبإجراء التحريات، و فحص الكاميرات، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وتبين أنها تحمل أرقام ص ر 6378 ماركة هيونداى فيرنا بيضاء اللون، وبالكشف الفني عن السيارة تبين انها باسم "طارق . ع . م"  39 سنة ، ومن خلال فحص تسلسل ملكية السيارة، أمكن التوصل إلى أنها حيازة "محمود . ع" ،  35 سنة، سائق ومقيم الوراق / جيزة   والسابق اتهامه فى 8 قضايا أخرهم 27938 لسنة 2017م البساتين " سرقة "  وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "إسلام . ع" ،  27 سنة، عاطل ومقيم إمبابة/ جيزة ، والسابق اتهامه فى 3 قضايا أخرهم 27938 لسنة 2017م البساتين " سرقة ".

 

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ضباط  مباحث القسم، من ضبطهما ، اثناء استقلالهما السيارة، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، باسلوب " كسر الزجاج "  تم بإرشادهما ضبط  الطبنجة المستولى عليها و2 خزينة، وبداخلهما  10 طلقات لدى عمليهما "سيء النية " رضا . خ . ح" ،  51  سنة، سائق ومقيم وراق العرب / جيزة والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما8525 لسنة 2008م الوراق/ جيزة "مخدرات "والمطلوب التنفيذ عليه فى  5 حكم حبس جزئي " تبديد , فض أختام , سرقة تيار كهربائي, سرقة " باجمالي حبس 3 سنوات و3 شهور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت  النيابة العامة التحقيق ، وجارى تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من حوادث أخري .


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

سرقة سيارة

التجمع

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