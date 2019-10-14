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العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل شقته فى بنها

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 04:01 م
العثور على جثة رجل أعمال مقتول داخل شقته فى بنها جثة - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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تكثف أجهزة الأمن والبحث الجنائى ببنها من جهودها لكشف واقعة العثور على جثة رجل أعمال مقتولا داخل شقته ببرج خاص يمتلكه بقرية بطا مركز بنها، حيث وجد جثة هامدة إثر ضربه باله حاده على الرأس .

 

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطبيب الشرعى لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة وندب المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحادث ورفع البصمات وكلفت اجهزة الامن بتحديد مرتكب الواقعة .

 

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدى مفتش المباحث بورود بلاغ لمركز شرطة بنها بالعثور على جثة رجل أعمال يدعى "راشد ع ر" مقتولا داخل شقته بقرية بطا .

 

انتقل اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى وتشكل فريق بحث قاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية ودلت التحريات أن المجنى عليه يقيم فى الشقة بمفرده ببرج يمتلكه وتخطى عمر الخمسين عاما ويعمل فى مجالات التسفير للخارج وله علاقات متشعبه.

 

جرى نقل الجثة للمشرحة ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف غموض الحادث من خلال فحص للمجنى عليه وآخر رؤية له مع أى شخص بجانب التحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الحادث للتوصل لأى معلومات تقود لكشف الجانى وتحديده.

 


القليوبيه

بنها

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