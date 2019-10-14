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العاهل الأردنى: ندعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 07:07 م
العاهل الأردنى: ندعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة العاهل الاردنى
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 أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة في قيام دولتهم المستقلة وذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، مشددا على أن الأردن مستمر بتأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
 
وأضاف الملك عبد الله، خلال حضوره ندوة "الأمن الوطني الأردني" بكليتي القيادة والأركان الملكية الأردنية والدفاع الوطني الملكية الأردنية -وفقا لوكالة الأنباء الأردنية بترا - أن أولويه هي النهوض بالوضع الاقتصادي، وتأمين فرص عمل لأبنائنا وبناتنا، مشيرا إلى أن العمل جار على وضع خطة تنموية للنهوض بالاقتصاد الوطني.
 
وشدد الملك عبد الله على ضرورة تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي، من خلال تقديم كل التسهيلات الممكنة، مؤكدا ضرورة العمل على تطوير العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
 

العاهل الأردنى

الاردن

فلسطين

عبدالله الثاني

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