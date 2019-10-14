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الصندوقان السعودى والروسى يستثمران فى شركة لتأجير الطائرات

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:35 م
الصندوقان السعودى والروسى يستثمران فى شركة لتأجير الطائرات الملك سلمان عاهل السعودية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز

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قال صندوق الثروة السيادى الروسى، اليوم، الاثنين، إن كونسورتيوم مستثمرين يضمه وصندوق الاستثمارات العامة السعودى سيستثمر أكثر من 600 مليون دولار فى إقامة شركة لتأجير طائرات الركاب الروسية.

وأضاف الصندوق أن المشروع يهدف للاستثمار في طائرات نقل ركاب حديثة سيجري توريدها للناقلات روسية بعقود تأجير طويلة الأجل.

يضم الكونسورتيوم أيضا مجموعة كيه.جي.ايه.ال المالية الألمانية، بحسب الصندوق الروسي. يأتي الاتفاق في إطار عدة صفقات أُعلنت اليوم في الرياض خلال زيارة نادرة يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.  


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