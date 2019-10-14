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الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:12 ص
الصحة: مبادرة الرئيس لـ"قوائم الانتظار" أجرت 256 ألف عملية جراحية عاجلة وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة، عن الانتهاء من إجراء من 256 ألفاً و264 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس الأحد الموافق 13 أكتوبر 2019.
 
 
وأوضح بيان لوزارة الصحة أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تتضمن 113 ألفاً و569 عملية قسطرة قلب، و18 ألفا و240 جراحة قلب مفتوح، و86 ألفاً و366 جراحة رمد، و10 آلاف و813 جراحة مخ وأعصاب، و11 ألفاً و850 جراحة عظام، و13 ألفاً و214 جراحة أورام، فيما تم الانتهاء من 1780 زراعة قوقعة، و181 زراعة كلى، و251 زراعة كبد، مشيراً إلى أنه تم تحويل 4230 حالة لتلقي العلاج الدوائي بدلاً من التدخل الجراحي، وذلك بعد مناظرتهم طبياً والتأكد من عدم حاجتهم لأى تدخلات جراحية، مؤكداً أنه يتم متابعتهم باستمرار واتخاذ اللازم فوراً حيال حدوث أي تطورات صحية لهم.
 
ومن جانبه، قال الدكتور خالد عاطف المدير التنفيذي لغرفة عمليات مبادرة "قوائم الانتظار"، إن جراحات القساطر القلبية تصدرت عمليات التخصصات الجراحية التي تم إجراؤها بنسبة 44.3% تليها جراحات الرمد بنسبة 33.7%.
  
وأضاف "عاطف" أن مستشفيات وزارة الصحة المشاركة في المبادرة أجرت 163982 عملية جراحية بنسبة 63% من العمليات الجراحية التي تم إجراؤها، تليها المستشفيات الجامعية بعدد عمليات 68269 بنسبة 26%، من أصل عدد العمليات التي تم إجراؤها بالمجان، مؤكداً أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحاً أن الوزارة تستقبل بيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

 


الصحة

قوائم الانتظار

العمليات

الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمان عمر عبد البديع محمد

جهود وزاره الصحة

من وجهة نظري يجب ان نشكر وزارة الصحة علي هذه المجهودات العظيمة ونشكر الرائيس عبد الفتاح السيسي لمساهمته لانجاز هذه العمليات للحلات المرضا ودورنا ان نساهم نحن ايضا بالتبرعات لانجاز كثير من العمليات

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