" الشباب والرياضة " بالإسكندرية : تنظيم دورات تدريبية للشباب فى مجال ريادة الأعمال

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، عن تنظيم دورة تدريبية للشباب ، لتنمية مهارات وريادة أعمال بالكلية التكنولوجية بالإسكندرية خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر الجارى.

حيث قامت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة ، من خلال الإدارة العامة للشباب بقيادة محمد مسعود مدير الإدارة ، بتنظيم التدريب بالكلية التكنولوجية بالإسكندرية.

وأشار بيان صادر من مديرية الشباب والرياضة اليوم إلى أن وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات ، قد نظمت ورش تدريب الشباب بالتعاون مع منظمة اليونيسيف

حيث تأتى هذه التدريبات فى إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة بأهميه تعليم وتدريب الشباب وذلك من خلال تحقيق أهداف التنميه المستدامة وتحديدا الهدف الرابع وهو التعليم ورؤيه مصر 2030.

من جهه أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن النشرة التفصيلية لمهرجان إبداع الموسم الثامن لشباب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا على مستوى الجمهورية، فى كافة المجالات الأدبية والفنية والعليمة.

ويهدف مهرجان إبداع الذى تنظمه الوزارة للعام الثامن على التوالى إلى إطلاق قدرات الشباب من طلاب الجامعات فى التنافس والتسابق وصقل المهارات والقدرات العلمية والفنية والأدبية بمشاركة وحضور نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين والمتخصصين فى كافة مجالات التسابق المذكورة.



التدريب على ريادة الاعمال



المشاركين فى التدريب