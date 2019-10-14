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السيطرة على مشاجرة بمركز سوهاج عقب إصابة 6 أشخاص بسبب خلافات الجوار

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 10:14 ص
السيطرة على مشاجرة بمركز سوهاج عقب إصابة 6 أشخاص بسبب خلافات الجوار اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة الرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز من السيطرة على مشاجرة بين طرفين وإلقاء القبض على المشاركين فيها، ونقل 6 مصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقى العلاج تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد عبدالمجيد رضوان مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد أحمد صقر رئيس مباحث المركز، بوقوع مشاجرة بين طرف أول "محمد ج م ه" 30 سنة عامل مصاباً باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعى، و"السيد ج م ه" 32 سنة عامل مصابا بـ"جرح تهتكى بالأنف وجرح قطعى أسفل العين"، و" أحمد ج م ه" 26 سنة موظف مصاباً بـ"جرح بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

وبين طرف ثانى "ياسر م ا س" 42 سنة عامل، و"كمال م ا س" 49 سنة موظف، و"علاء م ا س" 37 سنة، عامل مصابين بـ"جروح رضية وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم"، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفـى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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