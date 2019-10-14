السفير الكويتى: لقاءات واتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء للقاهرة

كتب مصطفى عنبر

أكد سفير الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، أن العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار السفير الذويخ إلى أن تلك العلاقات تشهد تطورات كبيرة علي مختلف الأصعدة، علاوة على التوافق التام في الرؤى تجلي في المشاورات واللقاءات المستمرة بين قيادتي البلدين، وكان آخرها الزيارة الأخوية المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت أوائل الشهر الماضي واستقبله خلالها أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

وأشار الذويخ إلى أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية، مشيرا إلى أنها "قوية وعريقة" وتتسم بالحيوية والتفاعل المتواصل عبر عديد من الفعاليات، مشددا أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، واكبها زيادة مماثلة في معدلات السائحين الذين يجدون فى مصر المحبة والأمان، علاوة على الزخم الكبير الذى اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.

وأوضح سفير الكويت أن الفترة القادمة سوف تشهد زيارة مهمة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، على رأس وفد كبير يضم عددا من الوزراء، وممثلي غرفة تجارة وصناعة الكويت ورجال الاعمال ، من المقرر ان تشهد لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفي مدبولي، إضافة إلي توقيع عدة اتفاقيات تغطي بعض مجالات التعاون بين البلدين، وفي مقدمتها الاستثمارات بهدف إعطاء دفعة جديدة تتواكب مع المؤشرات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.

وأضاف أن الاستثمارات الكويتية في مصر تتبوأ مرتبة متقدمة بين الاستثمارات القائمة بما يتجاوز 15 مليار دولار، كما شهدت حركة السياحة والطيران نموا مماثلا انعكس في زيادة اعداد السائحين الكويتيين ليقترب من 200 الف سائح عبر 64 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين، هذا بالإضافة الي جالية كويتية كبيرة تتجاوز 20 ألف كويتي تتكون فى معظمها من الدارسين في المرحلة الجامعية وما فوق الجامعية ، وفي المقابل تستضيف الكويت اعدادا كبيرة من المواطنين المصريين بما يتجاوز 700 الف مواطن، يحظون بكل الرعاية والاهتمام ويساهمون فى الإنجازات النهضوية الضخمة التى تشهدها الكويت حاليا.