السعودية.وروسيا.. تاريخ حافل وعلاقات سياسية واقتصادية قوية

محمد عبد المجيد

استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، وولى العهد السعودى محمد بن سلمان، الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بمقر الديوان الملكى بقصر اليمامة فى الرياض، فى مستهل زيارة للسعودية، التى تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 12 عاما..

وبمناسبة القمة الثنائية والزيارة التاريخية للرئيس الروسى نلقي الضوء على أهم المراحل التاريخية في تاريخ البلدين ..

اعترف الإتحاد السوفيتى بالمملكة العربية السعودية 1926 ليصبح أول دولة فى العالم تعترف بقيام المملكة، وفى 1930م جرى تحويل القنصلية السوفيتية فى جدة إلى سفارة .

و كانت أول زيارة سعودية رسمية إلى روسيا 1932م للملك فيصل الذى زارها بتوجيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود حينما كان نائباً له فى الحجاز.

وزارها الملك عبد الله بشهر سبتمبر 2003، عندما كان ولياً للعهد، وأسفرت عن توقيع اتفاقية تعاون فى قطاع النفط والغاز.

كما زار الأمير سلطان بن عبد العزيز نوفمبر 2007، وأثمرت عن زيادة التعاون الثنائى بمجلات الطاقة و المجالات الاقتصادية والتجارية.

فى 17 سبتمبر 1990، صدر بيان مشترك عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما على أسس ومبادئ ثابتة.

وبرز الاهتمام الروسى بالثقافة العربية فى القرن السابع عشر، حين ظهرت أول ترجمة لمعانى القرآن الكريم، قام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف فى المدينة المنورة، بطباعة نسخة حديثة من ترجمة معانى القرآن الكريم باللغة الروسية 1433.

حاز ملف الإرهاب والتطرف على اهتمام قيادتى البلدين، واتفقا على الوقوف ضد الإرهاب وتجفيف منابعه، فى الوقت الذى كانت فيه المملكة أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولى فى منظمة المؤتمر الإسلامى فى شهر مايو 2000.

ومنحت المملكة العربية السعودية 2007، رئيس جمهورية تتارستان - التابعة لروسيا - منتيمير شايمييف جائزة الملك فيصل العالمية لجهوده فى خدمة الإسلام.

و فى 2007، التقى الملك سلمان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عندما كان الملك سلمان أمير للرياض، و توطيد أكثر للعلاقات الثنائية بين البلدين، وأكدت الأحداث الدولية حرص المملكة وروسيا على تعزيز العلاقات القائمة بينهما على مبدأ احترام القوانين الدولية.

و استعرض الملك سلمان و بوتين، بقمة مجموعة العشرين 2015 مجالات التعاون بين البلدين، و فى يونيو 2015 التقى الأمير محمد بن سلمان فى مقر إقامته بسان بطرسبورج بعدد من المسئولين الروس وبحث معهم آفاق التعاون بين المملكة وروسيا فى مختلف المجالات، خلال هذه الزيارة جرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين المملكة وروسيا تختص بالمجالات العسكرية المختلفة.

فى سبتمبر 2016، أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسى لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا، متانة العلاقة بين الملك سلمان والرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وبادر الملك سلمان فى برقية بعث بها إلى بوتين فى شهر ديسمبر 2016، حيث أدان فيها الاعتداء الإرهابى الذى أودى بحياة السفير الروسى فى أنقرة.

اهتم البلدان فى العديد من المناسبات الثنائية والدولية بتبادل الآراء حول أزمات سوق النفط العالمي، مثلما جرى على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة فى الصين 2016م

كما أعرب الملك سلمان، فى برقية عزاء بعث بها فى 3 أبريل 2017، إلى الرئيس الروسى عن استنكاره لحادث التفجير الإجرامى الذى وقع فى مترو سان بطرسبورج.

تؤمن روسيا، بأهمية الدور السعودى فى تحقيق الأمن فى المنطقة، حسبما قالت رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية الروسية فلينتينا ماتفييكو، التى استقبلها الملك سلمان بالرياض فى 16 أبريل 2017.

و فى 13 يونيو 2017، تلقى الملك سلمان بن عبد العزيز اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، جرى خلاله تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

كما استقبل الملك سلمان، فى 10 سبتمبر 2017، بمكتبه بقصر السلام فى جدة، وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، الذى نقل تحيات الرئيس الروسى معرباً عن ارتياحه للتعاون القائم بين السعودية وروسيا والتحرك المشترك.

و فى 4 أكتوبر 2017، بدأ الملك سلمان بن عبد العزيز، زيارة رسمية لروسيا، استجابة لدعوة الرئيس الروسى الذى استقبله بقصر الكرملين لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك، و خلال الزيارة تسلم خادم الحرمين الشريفين شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية.

وشهدت الزيارة، انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودى الروسى الأول تحت عنوان "الاستثمار نحو بناء شراكة قوية"، و خلال الزيارة اتفاق البلدان على توريد عدد من أنظمة التسليح، وصناعة واستدامة أسلحة نوعية ومتقدمة جداً فى المملكة بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

و فى 30 مايو 2017، زار الأمير محمد بن سلمان، روسيا استجابة لدعوة فلاديمير بوتين بناءً على توجيه خادم الحرمين لبحث العلاقات الثنائية

و فى يونيو 2015 التقى الأمير محمد بن سلمان فى مقر إقامته بسان بطرسبورج بعدد من المسئولين الروس وبحث معهم آفاق التعاون بين المملكة وروسيا فى مختلف المجالات.

خلال هذه الزيارة جرى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين المملكة وروسيا تختص بالمجالات العسكرية المختلفة