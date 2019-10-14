السبت.. مؤتمر المحكمة الدستورية يناقش حماية الحقوق ومكافحة الفساد

كتب إبراهيم قاسم - تصوير عمرو مصطفى

قال المستشار عادل عمر شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن احتفالية المحكمة باليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى المصرى، هو عمل وطنى وليس رفاهية، مشيرا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة اليوم، أن هناك 50 دولة من كل قارات العالم ستشارك فى الاحتفالية المقرر لها السبت المقبل.

وأضاف شريف، أن الاحتفالية تتضمن عدة فعاليات فى مقدمتها عرض تجربة القضاء الدستورى فى 50 عاما والإنجازات والتحديات التى واجهته.

ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إلى أنه سيكون هناك مائدة مستديرة على مدار يومين بها عدة جلسات عمل اهمها جلسة خاصة لمناقشة حماية الحقوق والحريات الدستورية، وجلسة أخرى عن العلاقة والتفاعل بين المحاكم الدستورية والمحاكم العليا، إضافة إلى مناقشة فكرة النزاهة القضائية ومكافحة الفساد وايضا جلسة اخيرة لمناقشة تحسين كفاءة الأداء القضائى من خلال منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.











































































































