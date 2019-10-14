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الزراعة : حملات مكثفة لضبط المبيدات المحظورة مع بداية الموسم الشتوى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 05:00 ص
الزراعة : حملات مكثفة لضبط المبيدات المحظورة مع بداية الموسم الشتوى الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية مع محرر اليوم السابع
كتب عز النوبى

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 قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة  مبيدات  الآفات الزراعية بوزارة الزراعة ، إن   هناك حملات  منظمة   على جميع أسواق بيع وتداول وانتاج  المبيدات الزراعية مع بدء الموسم الزراعى  الشتوى ، للحد من التلاعب سواء فى الأسعار أو المنتج  والتأكد من سلامة المنتج ،وضبط المبيدات المحظور ومجهولة المصدر  والمغشوشة والمبيدات و الغير مصرح بها  من قبل وزارة الزراعة  والتى قد تضر بالإنتاج الزراعى وصحة المواطنين.

  وأضاف " عبد المجيد "، فى تصريحات  لـ "اليوم السابع "، إن  الحملات تقوم بها اللجنة بالتعاون بين الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات والبيئة وإدارة حماية المستهلك ومفتش التموين وجهات الرقابة بوزارة الزراعة، مؤكدا  استمرار  الحملات الدورية على أسواق وتداول بيع المبيدات لضبط المخالفين، والتأكد من تطبيق  إلزام جميع محال المبيدات المرخصة  بإصدار فاتورة للمزارعين عند الشراء  توضح من خلالها بيانات المبيدات المتداولة ومصدر الإنتاج أو الاستيراد وجهة التجهيز، وارسال شهادات تميز للمحال الملتزمة ، موضحا  أن نجاح  برامج  التوعوية وتدريب الباحثين ، وتنفيذ  برنامج مطبقى المبيدات  ساعد في الحد من تراجع  غش المبيدات.


الزراعات الشتوية

غش المبيدات

الافات الزراعية

محال المبيدات

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