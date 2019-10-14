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الزراعة تعلن اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة إصابة الماشية بحمى الوادى المتصدع

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 11:20 ص
الزراعة تعلن اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة إصابة الماشية بحمى الوادى المتصدع تحصين ماشية - أرشيفية
كتب ــ عز النوبى

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بعد ما تم تداوله بوسائل الإعلام حول اشتباه بوجود حالات إصابة بمرض الوادى المتصدع بالقرب من الحدود الجنوبية.

ووفقاً لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاشتباه في وجود حالات إصابة في مناطق شمال شرق السودان بمرض الوادي المتصدع، وجه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.

وأشار الوزير إلى إجراء التنسيق اللازم مع محافظي المناطق الحدودية لتقييد حركة الحيوانات إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، لافتاً الى أنه يجرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالتنبيه على المحافظين بالمحافظات الحدودية لرش السيارات وما تحمله من حيوانات وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، كذلك رفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، كذلك أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص كافة الحيوانات الواردة للمحاجر.

ومن جهته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه جارى التنسيق مع معهدى الحشرات والصحة الحيوانية لتجميع وتصنيف الحشرات الناقلة وتحليلها للكشف عن وجود الفايروس من عدمه، كذلك التنسيق مع الإدارة العامة لناقلات الأمراض بوزارة الصحة لرش وتطهير أمكن تكاثر الحشرات بجميع محافظات الجمهورية مع تكثيف العمل بمحافظات جنوب مصر والمحافظات الحدودية عالية الخطورة.

 


 
 

 


حمى الوادى المتصدع

الخدمات البيطرية

تحصين الحيوانات

الامراض الوبائية

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