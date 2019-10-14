"الدستورية" تعلن تفاصيل احتفاليتها باليوبيل الذهبى بعد قليل

كتب إبراهيم قاسم

تعلن المحكمة الدستورية العليا، بعد قليل، خلال مؤتمر صحفى، تفاصيل الاحتفالية التى تنظمها، يوم السبت المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اليوبيل الذهبى للمحكمة، لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى.

ومن المقرر أن تضم الاحتفالية عددا كبيرا من رؤساء المحاكم الدستورية العليا من اكثر من 50 دولة.