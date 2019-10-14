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الخارجية الروسية: وزير الخارجية اليابانى يعتزم زيارة موسكو قبل نهاية العام الحالى

الإثنين، 14 أكتوبر 2019 12:55 م
الخارجية الروسية: وزير الخارجية اليابانى يعتزم زيارة موسكو قبل نهاية العام الحالى نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسى إيجور مورجولوف، إن وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى يعتزم القيام بزيارة لروسيا قبل نهاية العام الجارى. 
 
وأوضح مورجولوف، فى تصريح صحفى اليوم الاثنين، أنه "عندما التقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى نيويورك مؤخرا مع نظيره الياباني، وجه لافروف له دعوة لزيارة روسيا "، معربا عن أمله أن تتم هذه الزيارة قبل نهاية هذا العام.
 
يُذكر أنه، تم تعيين موتيجى وزيراً للخارجية فى اليابان فى سبتمبر الماضي.
 
وتظل مشكلة الجزر الأربع المتنازع عليها، عاملا معرقلا لتطور العلاقات بين البلدين وعدم توقيع معاهدة سلام بينهما بنهاية الحرب العالمية الثانية.
 

روسيا

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