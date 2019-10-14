الجيش السورى يدخل مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب

دمشق (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام محلية سورية، اليوم الاثنين، بدخول وحدات من الجيش السورى مدينتى منبج وعين العرب بريف حلب، مشيرة إلى أن الجنود السوريين انتشروا فى بلدة تل تمر بريف الحسكة.

من جانبه، قال مصدر ميدانى فى ريف منبج، فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم)، "إن الجيش دخل إلى مدينة منبج، بعد أن طوق منطقة الساجور، وقطع الخط ما بين المسلحين الأكراد والإرهابيين التابعين للنظام التركى".

وأشار إلى أن قافلة عسكرية كبيرة من ضباط وعناصر الفوج الخامس من حرس الحدود بالجيش السوري، انطلقت فى الساعات الأولى من فجر اليوم من مركز الفوج وسط مدينة الحسكة باتجاه المناطق الشمالية من المحافظة، ووصلت إلى بلدة تل تمر الواقعة جنوب شرقى مدينة رأس العين الحدودية.

وأضاف "أن انتشار الجيش السورى سيبدأ من بلدة تل تمر ومدينتى الدرباسية ورأس العين شمالى الحسكة، بهدف صد الهجوم التركى ومنعه من التوسع باتجاه هذه المناطق".

ويسيطر الجيش السورى على أجزاء من ريف مدينة منبج الجنوبى فى حين تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المدينة وباقى أريافها وعلى مدينة عين العرب.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت فى وقت سابق، بأن وحدات من الجيش السورى بدأت التحرك باتجاه الشمال لمواجهة عملية "نبع السلام" التركية، بعد أن أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا والحكومة السورية يقضى بدخول الجيش السورى ترافقه الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينتى عين العرب ومنبج خلال الساعات القليلة القادمة.